02.11.2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) meldet heute den Erwerb von 266 Wohneinheiten aus dem Bestand der LEG - Standorte in Nordrheinwestfallen und Niedersachsen. Eine Meldung quasi als passende Begleitmusik zur bis zum voraussichtlich 09.11.2020 laufenden Angebotsfrist für die mit 5,5 % verzinste Unternehmensanleihe. Zweck? Finanzierung des Strategieschwenks hin zu einem Bestandshalter plus "Objektaufwertung". Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Wir haben in diesem Jahr bislang bereits zahlreiche neue Standorte erschlossen. Mit diesem Ankauf kommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...