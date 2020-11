Die Wiener Börse hat mit dem in London ansässigen algorithmischen Handelsunternehmen XTX Markets ein neues Handelsmitglied am Kassamarkthandel. In der Funktion als Market Maker wird XTX künftig für ATX Werte zusätzliche Liquidität in Form permanenter Kauf- und Verkaufsaufträge bieten, wie es seitens der Wiener Börse heißt. Insgesamt sind damit 87 Mitglieder, davon 26 österreichische und 61 internationale Banken und Wertpapierfirmen an der Wiener Börse zum Handel zugelassen. "In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der internationalen Handelsteilnehmer mehr als verdoppelt. Heute generieren sie einen Großteil der Handelsumsätze am Wiener Markt. Gemeinsam mit starken lokalen Bankpartnern bietet das die ideale ...

