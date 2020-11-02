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WKN: 703712 ISIN: DE0007037129 Ticker-Symbol: RWE 
Xetra
02.11.20
10:34 Uhr
31,870 Euro
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RWE AG 5-Tage-Chart
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DEUTSCHE WOHNEN
DEUTSCHE WOHNEN SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE WOHNEN SE44,320+2,28 %
RWE AG31,870+0,25 %
SYMRISE AG105,90+0,05 %
VONOVIA SE56,02+2,19 %
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