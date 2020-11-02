BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 85 (80) EUR - 'HOLD'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 85 (59) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 36,50 (35) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 74 (81) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 50 (42) EURJEFFERIES HEBT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 20(16)EURJEFFERIES HEBT LEG IMMOBILIEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 140 (120) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 26 (24) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 60 (55) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 102 (93) EUR - 'UNDERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 2,90 (3,80) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 9,50 (9) CHF - 'HOLD'BERENBERG SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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