DJ Schwesig: Keine Garantie für Schulen und Kitas

BERLIN (Dow Jones)--Zu Beginn des einmonatigen Teil-Lockdowns kann das Offenhalten von Schulen und Kitas aus Sicht von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nicht garantiert werden. "Das kann niemand versprechen", sagte sie der Bild-Zeitung. Das sei aber das Ziel. "Wir müssen uns in 14 Tagen anschauen, wie die Wirkung dieses Wellenbrechers ist", sagte Schwesig. Heute sei aber schon klar, dass man nicht eine Silvesterparty feiern könne, wie jetzt die Partys zu Halloween.

Auch der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, wollte eine Verlängerung oder gar Verschärfung der jetzt in Kraft getretenen Maßnahmen nicht ausschließen. "Wir haben größtes Interesse daran, dass wir nach diesem November wieder in eine Zeit kommt, in der man auch Lockerungen machen kann", sagte Dobrindt in einem Bild-Videotalk. "Das ist das Ziel. Aber wir können nicht versprechen, wie es im Dezember ausschaut." Es könne auch geschehen, dass "wir stärkere Maßnahmen, wie wir sie in den Ländern um uns herum und in Europa sehen, ergreifen müssen".

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt bezeichnete den Teil-Lockdown als "in der Tat alternativlos". Die kommenden vier Wochen müssten nun aber genutzt werden, "um einen Wiedereinstieg für ein Leben mit der Pandemie zu organisieren", sagte sie im ZDF-Morgenmagazin. Göring-Eckardt kritisierte, dass die Bundesregierung die Zeit im Sommer nicht ausreichend genutzt habe, um entsprechende Pläne aufzustellen. Bei den nun angekündigten Hilfen dürften die Kultur- und die Veranstaltungswirtschaft sowie Selbstständige nicht vergessen werden. Außerdem forderte sie ein Programm für die flächendeckende Ausrüstung von Klassenzimmern mit Luftfiltern.

November 02, 2020 02:54 ET (07:54 GMT)

