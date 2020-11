Wer an der Börse aktiv ist, kommt kaum zum Luftholen. Nach einer ausgesprochen schwachen vergangenen Woche stehen in den kommenden fünf Tagen erneut wichtige Termine an. Der wichtigste: die US-Präsidentschaftswahlen am Dienstag. DIW-Chef Marcel Fratzscher warnt Deutschland vor einem Trump-Sieg."Ich habe die Sorge, dass Deutschland wirtschaftlich mehr zu verlieren hat als die USA unter Präsident Trump", so Fratzscher zur dpa. "Wenn Trump die Wahl gewinnt, wird die Demokratie in den USA Schaden nehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...