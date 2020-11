FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der US-Präsidentschaftswahl in dieser Woche bleibt der Dax auch zum Start in den Monat November erst einmal in schwierigem Fahrwasser. Im frühen Handel notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,06 Prozent auf 11 563,71 Punkten. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann 0,25 Prozent auf 25 785,79 Punkte.

Charttechik-Experten sehen den Dax weiter schwer angeschlagen nach seinen zuletzt hohen Verlusten. Allein in der Vorwoche hatte das Barometer fast neun Prozent eingebüßt - belastet von neuen Corona-Lockdowns in zahlreichen Ländern Europas, den Unwägbarkeiten rund um die US-Wahl an diesem Dienstag und hohen Kursverlusten des Index-Schwergewichts SAP .

Eine wichtige Unterstützung sehen die Fachleute bei 11 450 Punkten. Hier hatte sich der Dax in der vergangenen Woche zunächst gefangen, nachdem er etwa 38 Prozent seiner Erholung vom Tief des Corona-Crashs im März bis zum Zwischenhoch Anfang September wieder abgegeben hatte./ajx/jha/

