DJ LEG Immobilien verkauft 266 Wohnungen an Noratis

FRANKFURT (Dow Jones)--LEG Immobilien verkauft 266 Mietwohnungen in Ostwestfalen sowie Cuxhaven an die Noratis AG. Der Eschborner Bestandsentwickler erklärte, die insgesamt 35 Gebäude seien zwischen 1962 und 1972 errichtet worden. Man wolle den aktuellen Leerstand durch Investitionen in den nächsten Jahren kontinuierlich senken.

November 02, 2020 03:06 ET (08:06 GMT)

