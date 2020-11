Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006) schlägt eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 (Ende September) vor, wie der im MDAX gelistete Konzern am Montag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Dividende damit unverändert. Beim derzeitigen Aktienkurs von 36,89 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,17 Prozent. Die Hauptversammlung findet voraussichtlich am 12. ...

