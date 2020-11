HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartal von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Negative Währungseffekte und ein unvorteilhafter Produktmix hätten die günstige Entwicklung bei den Waferauslieferungen und die starke Kostenkontrolle überlagert, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil blieben die Unsicherheiten angesichts gestiegener Lagerbestände hoch./la/ag



