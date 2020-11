Nach dem deutlichen Abverkauf in der vergangenen Woche arbeitet der DAX an einer Bodenbildung. Gute Wirtschaftsdaten aus China helfen zu Wochenbeginn, der Blick der Anleger richtet sich aber bereits auf die US-Wahlen am morgigen Dienstag. Zudem geht die Berichtssaison weiter und der Beginn des "Lockdown light" in Deutschland bestimmt die Schlagzeilen.Im aktuellen DAX-Check von DER AKTIONÄR TV erfahren Anleger, auf welche Marken angesichts des schwierigen Umfelds nun geachtet werden muss und ob man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...