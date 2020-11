Plastikmüll ist ein globales Problem. Smarte Lösungen wie die vom Hot-Stock der Woche könnten helfen, das Thema endlich nachhaltig in den Griff zu bekommen.Die Coronakrise hat alles fest im Griff - auch die Medienlandschaft. Klimaschutz und Nachhaltigkeit rücken dabei wieder in den Hintergrund. Doch die Pandemie verschärft die Situation in Sachen Plastik-Recycling. Der Online-Boom bei Möbeln, Essen, Medikamenten und Co lässt den heimischen Verpackungsmüll in die Höhe schnellen. Es braucht dringend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...