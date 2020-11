Washington - Kurz vor der US-Wahl hat der US-Terrorismusexperte Jason Blazakis vor Gewalt an den Wahlurnen gewarnt. "Die Kombination aus bewaffneten Milizen, Wahllokalen und bewaffneten Ordnungskräften ist ein potenzielles Pulverfass", sagte Blazakis, der im US-Außenministerium von 2008 bis 2018 Anti-Terror-Maßnahmen verantwortete, dem Nachrichtenportal T-Online.



Zwar rechne er nicht mit dem Ausbruch eines Bürgerkriegs, wie ihn einige rassistische Gruppen herbeisehnten, aber mit lokal begrenzter Gewalt, so der ehemalige US-Offizielle, der aktuell für den Thinktank "Soufan Center" Terrorbedrohungen analysiert. "Vermutlich werden bewaffnete rechtsextreme Milizionäre, die sich selbst als Wahlbeobachter bezeichnen, ungeplant in einen Vorfall an einem Wahllokal verstrickt - das ist das wahrscheinlichste Szenario", sagte Blazakis weiter. Zuletzt hatte auch das US-Heimatschutzministerium vor Gewalt zur US-Wahl gewarnt. Besondere Sorge bereiteten der Behörde bewaffnete rassistische Gruppen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de