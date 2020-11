Am Dienstag (03. November) wird Bayer die Zahlen zum dritten Quartal vorlegen, einen Tag davor streicht die Commerzbank das Kursziel für die DAX-Aktie zusammen. DER AKTIONÄR zeigt auf, was die Analysten von dem Leverkusener Unternehmen erwarten - einmal mehr dürften auch die jüngsten Entwicklungen rund um die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA im Fokus stehen.Analysten rechnen im dritten Quartal mit einem Umsatz von 9,24 Milliarden Euro nach 9,83 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das ...

