DJ Eurozone-Industrie gewinnt im Oktober an Stärke

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone hat sich im Oktober weiter verstärkt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 54,8 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 54,4 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Im September hatte der Index bei 53,7 Punkten gelegen. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

"Das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone boomte im Oktober, wobei die Produktion und die Auftragsbücher mit Raten wuchsen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten selten übertroffen wurden", kommentierte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die Expansion sei jedoch beunruhigend ungleichmäßig; Deutschland, Italien, Spanien und Österreich erlebten starke Aufschwünge, während es in Frankreich, Irland und den Niederlanden nur moderate Zuwächse gebe.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2020 04:08 ET (09:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.