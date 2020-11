Pfäffikon/Schweiz (ots) - - Französischer Einzelhandels-Spezialist übernimmt die Leitung der Markenartikel-Beschaffung- EMD baut Kompetenz in der Zusammenarbeit mit der A-Marken-Industrie weiter aus- Die Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit mit den Lieferanten werden gezielt verstärktDie in Europa führende Einkaufs- und Marketing-Allianz EMD baut ihre Management-Kapazitäten zielbewusst aus: Neuer Direktor für die Sparte Business Development ist Eric Lemercier (49), den die European Marketing Distribution AG, Pfäffikon/Schweiz, mit sofortiger Wirkung in diese Position berufen hat.Mit Lemercier verstärkt ein auf internationaler Ebene profilierter Beschaffungs-Manager die EMD. Der Franzose war zuvor in leitenden Management-Funktionen bei Carrefour und Intermarché aktiv und hat sich bei der Einkaufskooperation Agenor über viele Jahre als Geschäftsführer der Abteilung für internationale Vereinbarungen bewährt. Zuletzt fungierte Lemercier vier Jahre lang als erfolgreicher Berater bei GloBuyOne in Genf, Schweiz, wo er die Markenartikler und Einzelhandels-Unternehmen weltweit beriet. Der EMD-Neuzugang zeichnet sich durch umfassende Erfahrung in der strategischen Planung globaler Partnerschaften und bei der Verwirklichung internationaler On-Top-Abkommen mit der Industrie aus.Bei der EMD übernimmt Eric Lemercier die Leitung eines Direktoren-Teams, in dem Peter Arnolds und Jürgen Barthelmä bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich als Direktoren Branded Products für die EMD tätig sind. Die European Marketing Distribution AG verfolgt eine kontinuierliche Wachstumsstrategie und investiert in die Entwicklung neuer Dienstleistungen wie Datenaustausch, Nachhaltigkeit und strategische Zusammenarbeit.Eric Lemercier zur neuen Rolle: "Die EMD-Allianz offeriert ihren Lieferanten immer neue und bessere Möglichkeiten, das Geschäft mit unseren Mitgliedern konsequent auszubauen. Die stetig wachsende Zahl an Partnerlieferanten bestätigt das große Interesse an unserem Geschäftsmodell".Über die EMDDie European Marketing Distribution AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit 1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) anerkannt. Die führende Einkaufs- und Marketing-Allianz ist heute zusammen mit ihren Mitgliedsfirmen in 20 Ländern in Europa, Ozeanien und Asien tätig.Die Mitgliedsunternehmen der European Marketing Distribution (EMD) sind in den folgenden Märkten aktiv:Australien: Woolworths Polen: KauflandBulgarien: Kaufland Portugal: EuromadiPortDänemark: Dagrofa Rumänien: KauflandDeutschland: MARKANT Russland: LentaItalien: ESD-Italia Schweden: AxfoodKroatien: Kaufland Schweiz: MARKANTNeuseeland: Countdown (Woolworths) Slowakei: MARKANTNiederlande: Superunie Spanien: EuromadiNorwegen: Unil/NorgesGruppen Südkorea: HomeplusÖsterreich: MARKANT Österreich Tschechische Republik: MARKANTFür weitere Informationen:Rosmanith & RosmanithThe Art of CommunicationUwe RosmanithUnter den Eichen 7D-65195 WiesbadenPhone: +49 171 9706644uwe@rosmanith.deOriginal-Content von: EMD AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100054373/100858783