Triesen (www.fondscheck.de) - Value-Investoren hatten in den letzten Jahren wenig zu lachen, so Georg von Wyss, Gründer des Schweizer Fondsverwalters BWM Value Investing und Manager der Classic Funds.Das gelte erst recht in diesem Kalenderjahr, in dem die großen und beliebten Tech-Werte sehr (Apple) bis unglaublich (Tesla) teuer geworden seien. Doch es gebe allmählich Lichtblicke, und einer davon sei das vermehrte Erscheinen von Beiträgen, die suggerieren würden, es sei nicht mehr nötig und auch nicht mehr möglich, Aktien zu bewerten. Für erfahrene Börsianer sei das ein Déjà-vu! ...

