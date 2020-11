Die Volvo Group und die Daimler Truck AG haben nun eine verbindliche Vereinbarung zur Gründung des angekündigten Joint Ventures für die serienreife Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Brennstoffzellensystemen unterzeichnet. Die Volvo Group wird 50 Prozent der Anteile an der Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG für die Summe von etwa 600 Millionen Euro erwerben, wie die Stuttgarter in einer ...

