Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 3. November 2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike BrenninkmeyerWer im Alter ins Pflegeheim muss, bezahlt dafür oft mit seiner kompletten Rente. Erhebliche unvorhergesehene Preiserhöhungen bringen deshalb viele in große finanzielle Not. Was bringt der Vorstoß von Jens Spahn, die Pflegekosten auf 700 Euro zu deckeln? Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 3. November 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), online bei SWR (https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/index.html) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Weitere Themen der Sendung:Unschuldige Unfallopfer - wie Raser andere gefährdenDurch aggressives Fahren, Drängeln und Rasen verwickeln rücksichtslose Verkehrsteilnehmer*innen immer öfter Unschuldige in schwere Unfälle. Nicht selten führen die Zusammenstöße von Rasern und Unbeteiligten zu Todesfällen. Expert*innen fordern härtere Strafen. "Marktcheck" erklärt, weshalb die Zahl solcher Tragödien steigt.Olivenöl im Test - wie groß sind die Unterschiede?Ob Gemüse, Fisch, Nudeln oder einfach pur mit einem Baguette - Olivenöl passt zu vielen verschiedenen Gerichten und soll zudem noch gesund sein. Wie gut ist es wirklich? "Marktcheck" lässt gängige Olivenöle im Labor auf Schadstoffe testen und ein Experte bewertet ihren Geschmack.Marktcheck fragt Möller - welche Pflichten gibt es im Herbst?Fallende Blätter sorgen im Herbst für rutschige Straßen und Gehwege. Auch die Nachbarn sind oft unglücklich, wenn Laub in ihrem Garten landet. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, was man im Herbst beachten muss, damit man nicht zur Rechenschaft gezogen wird."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.