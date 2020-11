Beim tiefgreifenden Umbau von ThyssenKrupp sind nach wie vor viele Fragen offen. Der Konzern hat nun bei seinen Mitarbeitern um Geduld geworben und rechnet mit einer noch längeren Phase der Ungewissheit. Für die Anleger bedeutet das ebenfalls, dass nicht mit einer schnellen Erholung zu rechnen ist."Wir sind noch lange nicht am Ziel, wir werden noch weiter in den 'roten Bereich' gehen müssen", zitierte die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag aus einem Brief des Konzernvorstands an die Mitarbeiter. ...

