Stadthagen (ots) - Freie Fachjournalisten arbeiten für ihre Auftraggeber in Zukunft gemeinsam in der Autoren-Union Mobilität.Jetzt beginnen die Vorbereitungen für die Arbeit der Autoren-Union Mobilität GmbH, eines Netzwerks freier Fachjournalisten. Sie wollen gemeinsam das wirtschaftlich solide Fundament der Online-Nachrichtenagentur "Auto-Medienportal" bei ihrer Arbeit für ihre Auftragnehmer in den Redaktionen der Medien nutzen. Die Autoren-Union garantiert ein Sockeleinkommen, das es ihnen ermöglicht, mehr Zeit in Qualität zu investieren.Die beteiligten Kollegen sehen ihre Kooperation auch als Angebot für die inzwischen oft ausgedünnten Fachredaktionen selbst großer Verlage. Sie wollen in dem für unsere Gesellschaft so wichtigen Themenfeld Mobilität erstklassige journalistische Arbeit abliefern. Dafür geht das komplette Geschäft vom "Auto-Medienportal" (mit aktuell pro Woche über 800.000 Abrufen und Downloads von Texten, Fotos und Video und einer Auflage von mehr als 250.000 Lesern bei den Portalen) ab 1. Januar an zehn der bisherigen Mitarbeiter über.Am Geschäftsmodell mit Sponsorschaften von Herstellern, Zulieferern und ihren Verbänden wird sich nichts ändern. Die Gesellschaft wird die bisherigen Partner und neue Interesssenten in den kommenden Tagen über die Autoren-Union Mobilität informieren. www.autoren-union.org (http://www.autoren-union.org).Noch erwarten Sie in unserer Online-Nachrichtenagentur an den sieben Tagen der Woche alle relevanten Nachrichten und Berichte aus der Mobilitäts-Branche, außerdem Fotos, Videos, Audios und ein umfangreiches Archiv - alles für alle Medien honorarfrei.