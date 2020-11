DJ IMK: Müssen uns gegen steigende Risiken auf Finanzmärkten wappnen

BERLIN (Dow Jones)--Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) ist wegen steigender Risiken an den Finanzmärkten alarmiert und fordert die Finanzaufsichtsbehörden zur Vorbereitung von Gegenmaßnahmen auf. Besonders auf dem Immobilienmarkt nehmen die Risiken laut dem bei der Hans-Böckler-Stiftung angesiedelten Instituts zu.

Eine lockere Geldpolitik gepaart mit großzügiger Kreditvergabe stütze zwar die Realwirtschaft, an den Finanzmärkten könnte sie die Preise aber so weit treiben, dass es zu gefährlichen Überbewertungen kommt. Kapital- und Liquiditätsanforderungen, die in der aktuellen Krise zum Teil gelockert worden waren, müsse man nach der Corona-Krise mittelfristig wieder verschärfen, forderte das IMK.

"Ein Einbruch an den Finanzmärkten könnte nicht nur Investoren unter Druck setzen. Die Erholung der gesamten Wirtschaft wäre in Gefahr, wenn Preisblasen platzen und Investitionen und Konsum reduziert werden", erklärte das IMK in seinem neuen Bericht zur Finanzmarktstabilität. "Die Finanzaufsichtsbehörden sollten daher Gegenmaßnahmen vorbereiten."

Bei den Vorkehrungen, um Finanzmarktakteure krisenfester zu machen, stünden traditionell im Fokus die Banken, die mit einem Forderungsvolumen in Höhe von rund 275 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) den größten Teil des deutschen Finanzmarktes darstellten. In den vergangenen Jahren hätten aber Investmentfonds und sonstige Finanzinstitute sowie Versicherer und andere Pensionseinrichtungen eine zunehmende Bedeutung an den Finanzmärkten erlangt.

Überbewertungen bereits vor der Corona-Krise

Einiges deute darauf hin, dass Wohnimmobilien in Deutschland bereits vor der Corona-Krise überbewertet waren und die dynamische Preis- und Kreditentwicklung weiter anhalte. Auch Aktien seien bis Mitte Oktober hoch bewertet, so IMK.

Nach der Corona-Krise sollten daher die Regeln für die Kreditvergabe von Wohnungsbaudarlehen und für Liquiditätsreserven von Investmentfonds verschärft werden, so die Forscher. In einem ersten Schritt sollte der Kredit-Anteil beim Kauf von Immobilien stärker begrenzt werden. Investoren müssten dann mehr Eigenkapital aufbringen, was die Kauflaune und den Anstieg der Preise dämpfen dürfte.

Die Regelung könnte am Kaufmotiv ausgerichtet werden, damit Eigenheimnutzer nicht unmittelbar betroffen wären, erklärte das IMK. Ein solcher Schritt könne zwar die Bautätigkeit als eine der verbliebenen Wachstumsstützen der deutschen Wirtschaft abschwächen. Dennoch erscheine mittelfristig eine stärkere Regulierung unumgänglich, so die Autoren der Studie, Thomas Theobald, Silke Tober und Ruben Tarne.

Begleitet werden sollte diese Verschärfung der Kreditregeln von einer staatlichen Investitionsoffensive, in deren Mittelpunkt der soziale Wohnungsbau steht.

Warnsignale für Immobilienblase

Insgesamt sei die Entwicklung der realen Vermögenspreise in allen großen Wirtschaftsräumen seit einigen Jahren teilweise bedingt durch die lockere Geldpolitik der Zentralbanken "steil aufwärtsgerichtet", heißt es in der Analyse. Diese expansive Geldpolitik sei zwar richtig, weil die Inflation gering und das Wachstum verhalten sei.

Sie wirkten "aber so stark, dass sich die Vermögenspreise nicht nur schnell wieder vom ersten Schock der Corona-Krise erholten, sondern ihre historischen Höchststände inzwischen zum Teil übertroffen haben - wie im Fall von Bauland und Wohnimmobilien in Deutschland", erklärten die Forscher.

Bereits 2018 sei die Bundesbank davon ausgegangen, dass Wohnimmobilien in Deutschland in städtischen Gebieten zwischen 15 und 30 Prozent überbewertet sind. Auch die IMK-Wissenschaftler sehen "ein deutliches Warnsignal für das Vorhandensein einer Immobilienpreisblase", weil die Preissteigerungen zum Teil auf Kapitalanlagemotive, insbesondere von Vermögenden, und nicht allein auf die Nachfrage nach Wohnraum zurückzuführen sind.

Als weiteren Beweis für eine Überbewertung verweist das IMK auf das Verhältnis der Häuserpreise zu Mieten oder Einkommen: Deutschland und China zeigten beim Preis-Miet-Verhältnis oder dem Preis-Einkommens-Verhältnis im internationalen Vergleich die größten Ausschläge. Eine Ausnahme bildeten lediglich Büroimmobilien, deren Wert seit Ausbruch der Pandemie spürbar gesunken ist.

Höhenflug an der Börse als Risiko

Sorgenvoll blicken die Forscher auch auf die Höhenflüge an der Börse. Zu Beginn dieses Jahres habe der Aktienindex CDAX knapp 20 Prozent höher notiert als vor der globalen Finanzkrise 2007. Zwar brachen die Kurse in der Corona-Pandemie zunächst ein, erholten sich dann aber schnell wieder und waren zwischenzeitlich nur wenig von ihren Höchstständen entfernt. Dies sei nur schwer mit den ökonomischen Fundamentaldaten in Einklang zu bringen, erklären die Forscher.

Auch der Anleihemarkt mit den vielen Unternehmensanleihen mit schwacher Bonität beunruhigt das IMK. Zudem rentierten Bundesanleihen seit August 2019 zeitweise über das gesamte Laufzeitspektrum hinweg negativ. Die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen im Vergleich zu Staatsanleihen seien im historischen Vergleich äußerst niedrig. Das deute darauf hin, dass Anleger Risiken unterschätzen, so die Forscher.

Das IMK wies in seinem Bericht darauf hin, dass eine Blase an den Finanzmärkten eine Gefahr in sich berge. Denn auch die vergangenen beiden Rezessionen in Deutschland, die in den Jahren 2000/2001 und 2009 stattfanden, seien durch Einbrüche an den Finanzmärkten ausgelöst worden.

Wenn die Blase an den Finanzmärkten platze, also die Preise innerhalb kurzer Zeit fallen, könnten Vermögenswerte ihren Status als Kreditsicherheit verlieren, warnte das IMK. Banken schränkten die Kreditvergabe ein oder blieben auf offenen Forderungen sitzen. Investitionen und Konsum gingen dann zurück. "Es kommt zu Ansteckungseffekten, die ihrerseits negativ auf die Konjunktur wirken", so das IMK. Unter den Folgen der letzten Rezessionen hätten besonders Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen gelitten.

