DJ Scholz: Sinken Corona-Zahlen nicht, gibt es immer Beschränkungen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat klargemacht, dass es längere Beschränkungen geben könnte, sollte die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nicht abnehmen. "Solange die Zahlen nicht sinken, wird es immer Beschränkungen geben, und wenn die Zahlen so explodieren wie jetzt, müssen wir auch besondere Maßnahmen ergreifen", sagte Scholz in der Sendung "Frühstart" des Senders RTL/ntv. Er habe schon zu Beginn der Pandemie gesagt, "dass wir uns angesichts der Tatsache, dass es sich hier gewissermaßen um eine Naturkatastrophe handelt, auf eine neue Normalität einrichten müssen", betonte Scholz.

"Das wird dieses Jahr und auch das nächste Jahr noch so sein." Man müsse immer wieder genau schauen, wie die Lage sei. Entwickelten sich die Infektionszahlen so weiter wie zuletzt, sei dies etwas, "wo wir die Gesundheit nicht mehr garantieren könnten in dem Maße, wie das ohne eine hohe Infektionsrate der Fall ist". Es werde darauf ankommen, dass man durchkomme, bis sehr wirksame Therapien und Impfstoffe verfügbar seien und ausreichend viele Bürger geimpft seien, betonte der Vizekanzler. "Was wir jetzt tun, ist nach Möglichkeit schnell handeln."

