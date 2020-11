FRANKFURT (BaFin) -



Die BaFin weist darauf hin, dass sie der Amerom/CAS Markets Ltd. mit angeblichem Firmensitz in St. Vincent & Grenadines keine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt hat. Das Unternehmen untersteht entgegen der falschen Behauptung auf seiner Webseite www.amerom.de nicht der Aufsicht der BaFin.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (02.11.2020)