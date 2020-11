DJ Kramp-Karrenbauer begibt sich in Quarantäne

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) begibt sich für die kommenden sechs Tage in Quarantäne. Eine Person in ihrem privaten Umfeld sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte die Pressestelle ihres Ministeriums mit. Kramp-Karrenbauer hatte demnach zuletzt vor acht Tagen Kontakt zu der Person gehabt. Auch die Corona-WarnApp habe am Sonntag ein rotes Warnsignal gezeigt.

Die CDU-Chefin machte daraufhin einen Corona-Test, der allerdings negativ ausfiel. Kramp-Karrenbauer isoliere sich aber vorsorglich, "damit insgesamt ein Abstand von 14 Tagen zu dem Kontakt besteht", so ihr Ministerium.

