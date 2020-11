DJ Sparkassen-Ökonomen sehen keinen Kurswechsel in der US-Handelspolitik

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe erwarten unabhängig vom Wahlausgang in den USA keinen Kurswechsel in der US-Handelspolitik. Denn während der Ausgang der US-Wahlen schwer zu prognostizieren sei und mit ihm auch die wirtschaftspolitische Ausrichtung der USA in der nächsten Legislaturperiode, gebe es nach Überzeugung der Ökonomen "Bereiche, in denen sich der Kurs der Kandidaten im Ergebnis nur wenig unterscheiden könnte", teilte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mit.

"In der US-Handelspolitik zeichnet sich unabhängig vom Wahlausgang kein grundlegender Kurswechsel ab", erklärte der Chefvolkswirt der Kreissparkasse Köln, Carsten Wesselmann. Beide Wahlprogramme zeigen protektionistische Züge. "Bidens Außenhandelspolitik sollte jedoch berechenbarer sein." Biden verfüge über außenpolitische Erfahrung und wisse um die Bedeutung des transatlantischen Bündnisses und guter Beziehungen zu asiatisch-pazifischen Staaten. Er dürfte nach Einschätzung Wesselmanns eher versuchen, konsensfähige Lösungen auch in Handelsfragen zu suchen.

Insgesamt gesehen könnten die wirtschaftspolitischen Positionen der beiden Kandidaten für die US-Wahl "unterschiedlicher kaum sein". Während Biden stark auf staatliche Investitionen sowie einen Ausbau des Sozialstaats setze, wolle Trump seinem 2017 eingeleiteten wirtschaftspolitischen Kurs treu bleiben. Am Ende könnten beide Politikansätze zu einer deutlich höheren staatlichen Verschuldung und damit zu Gefahren für die weltweite Finanzmarktstabilität führen. DSGV-Chefökonom Reinhold Rickes forderte, "eine glaubwürdige Wirtschaftspolitik mit Maßnahmen zur Überwindung der Corona-Krise zu kombinieren und die Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung im Auge zu behalten".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2020 06:04 ET (11:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.