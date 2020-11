Mainz (ots) - Das ZDF verfilmt die besondere Lebensgeschichte der Schauspielerin Miriam Maertens, die die unheilbare Erbkrankheit Mukoviszidose überlebt hat. Der Film mit dem Arbeitstitel "Die Luft zum Atmen" wird noch bis zum 28. November 2020 in Hamburg und auf Sylt gedreht. Jophi Ries inszeniert das Drehbuch von Christian Lex und Angelika Schwarzhuber, nach Miriam Maertens' Autobiografie "Verschieben wir es auf morgen".Miriam Maertens (als Erwachsene gespielt von Eva Meckbach, als Kind dargestellt von Cloé Heinrich) entstammt einer bekannten Hamburger Schauspielerfamilie. Sie wächst behütet und unbeschwert auf, doch je älter sie wird, desto schlechter geht es ihr. Die erschütternde Diagnose: Mukoviszidose. Sie verspricht ihrer Mutter Christa (Janna Striebeck), nicht zu sterben und beschließt früh, ein Doppelleben zu führen. Sie lebt als wäre sie gesund, die Krankheit ist ihr Geheimnis. Als ihr Vater Peter (Michael Wittenborn) in der Zeitung von zwei Münchner Ärzten liest, die eine neue Methode für die Behandlung von Mukoviszidose entwickelt haben, trifft Miriam zum ersten Mal Menschen, die ihr helfen können.Diszipliniert hält sie sich an die strikten Vorgaben von Frau Dr. Bertele (Miriam Maertens) und Professor Harms (Peter Lohmeyer) - nun kann sie nichts mehr aufhalten. Als junge Frau macht Miriam ihren Traum wahr und wird Schauspielerin. Am Theater lernt sie Pit (Sebastian Zimmler) kennen. Endlich einer, der sie begehrt, wie sie ist, und sich keine Sorgen macht. Als Miriam schwanger wird, sind die Ärzte, ihre Familie und ihre beste Freundin Janna (als Erwachsene: Anna Herrmann, als Kind: Charlotte Martz) zunächst fassungslos. Wie soll Miriam auch noch diese Herausforderung schaffen? Aber Miriam glaubt an sich und ihren Körper. Sie bringt einen gesunden Sohn zur Welt, doch ihre Beziehung geht in die Brüche. Plötzlich steht Miriam allein da, mit ihrer Krankheit und dem kleinen Kind. Hat sie sich zu viel zugetraut?Miriam kämpft sich zurück. Sie macht Karriere am Theater und lernt Holli (Jirka Zett), ihre neue Liebe, kennen. Nach außen hin scheint alles gut, doch der Schein trügt - Miriams Lunge ist am Ende. Wenn sie sich jetzt nicht für eine Transplantation listen lässt, wird sie in wenigen Wochen sterben. Am 8. Juni 2012 bekommt Miriam während einer Theatervorstellung den wichtigsten Anruf ihres Lebens. Eine passende Spenderlunge wurde im letzten Moment für sie gefunden.In weiteren Rollen spielen Marc Benjamin, Thomas Niehaus, Stephan Szász, Max Koch, Regula Grauwiller, Sabrina Ceesay, Catrin Striebeck, Pablo Striebeck, Kai Maertens, Joshua Maertens, Michael Maertens und andere. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Jutta Lieck-Klenke, Hamburg. Daniel Blum ist der verantwortliche ZDF-Redakteur. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dieluftzumatmenWeitere Dreharbeiten für das ZDF:https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/https://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4751158