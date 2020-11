DJ Verschmelzung der Comdirect auf die Commerzbank wirksam

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank ist bei der Comdirect endgültig am Ziel. Wie die Bank mitteilte, wurde die Verschmelzung am Montag ins Handelsregister eingetragen und ist somit wirksam. Damit enden die Eigenständigkeit und die Börsennotierung der Direktbanktochter. Die verbliebenen Minderheitsaktionäre der Comdirect sollen in den nächsten Tagen mit 12,75 Euro je Aktie in bar abgefunden werden.

Die Commerzbank will die Angebote beider Banken zusammenführen. Zunächst bleiben die Dienste unverändert bestehen. Das neue gemeinsame Geschäftsmodell muss noch beschlossen und mit den Arbeitnehmergremien verhandelt werden. Das Frankfurter Institut will die Comdirect-Standorte Quickborn und Rostock erhalten.

Die Commerzbank hatte die Komplettübernahme der Comdirect im vergangenen Jahr angekündigt. Sie erhofft sich davon Synergien und Größenvorteile.

