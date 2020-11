DJ EANS-Kapitalmarktinformation: Atrium European Real Estate Limited / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen (Artikel 5 MAR)

=------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung gemäß Art 5 Abs 1 lit b) und 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art 2 Abs 2 und 3 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Jersey, 2. November 2020 - Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt bekannt, dass sie im Zeitraum von 26. Oktober 2020 bis 30. Oktober 2020 insgesamt 26,309 Aktien im Rahmen des am 21. März 2020 gemäß Art 2 Abs 2 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gemachten Aktienrückkaufsprogramm erworben hat. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrug für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag: ______________________________________________________________________________ | | Gesamtzahl der | Gewichteter |Aggregiertes Volumen| | Datum | zurückgekauften |Durchschnittskurs | (EUR) | |___________________|__Aktien_(Stück)__|______(EUR)_______|____________________| | Handelsplatz | | | | |XWBO_(Wiener_Börse)|__________________|__________________|____________________| |____10.28.2020_____|______2.426_______|_______2,10_______|_______5.095________| |____10.29.2020_____|______9.382_______|_______2,09_______|_______19.579_______| |____10.30.2020_____|______8.402_______|_______2,06_______|_______17.267_______| | Handelsplatz | | | | | XAMS (Euronext | | | | |____Amsterdam)_____|__________________|__________________|____________________| |____10.28.2020_____|______1,962_______|_______2.10_______|_______4,120________| |____10.29.2020_____|______1,963_______|_______2.10_______|_______4,122________| |____10.30.2020_____|______2,174_______|_______2.10_______|_______4,565________| Die Gesamtzahl der seit dem 17. März 2020 zurückgekauften Aktien beläuft sich auf 671,233 Aktien. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufprogramms werden gemäß Art 2 Abs 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website von Atriums unter https://www.aere.com/ sharebuy.aspx veröffentlicht. Die Aktien wurden von einem von Atrium beauftragten Kreditinstitut und ausschließlich über die Wiener Börse und Euronext Amsterdam gekauft. Für weitere Informationen: FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland/Claire Turvey/Andrew Davis: atrium@fticonsulting.com Über Atrium European Real Estate Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von über 808.100 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR 2,5 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet. Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Rückfragehinweis: FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland/Claire Turvey/Andrew Davis: atrium@fticonsulting.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

