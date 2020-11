Der Schleifring-Hersteller Kübler erweitert sein Portfolio mit einer speziellen Lösung für beispielsweise Cobots, Roboter mit einer stationären drehenden Plattform oder auch für Pick-&-Place-Roboter, die in verschiedenen Anwendungen der Automatisierungswelt zum Einsatz kommen. Der Kübler Teller-Schleifring, auch Pancake-Schleifring genannt, dient zur Übertragung von Last und Signalen für unterschiedliche Greifersysteme, die elektrisch angetrieben werden. Mit seinen mechanischen und technischen Merkmalen ermöglicht er eine hohe Datensicherheit und hohe Anlagenverfügbarkeit. Robotik in der Automatisierungswelt ...

