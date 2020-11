Das Coronavirus weckt in uns neue Idee - manche sind ernst gemeint, andere weniger. Wir verraten, was es mit diesem schwimmenden Büro auf sich hat. Der Schriftsteller Victor Hugo brachte es einst auf den Punkt: "Nichts auf der Welt ist so kraftvoll wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist." Und so hat auch dieses Projekt angesichts der Corona-Pandemie für großes Staunen und sehr viel Begeisterung gesorgt: ein schwimmendes Büro mitten im East River, das Social Distancing auf die Spitze treibt. Doch ist es auch ernst gemeint? Mitnichten, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...