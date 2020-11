Frankfurt (www.fondscheck.de) - Bereits zum dritten Mal kürt Citywire Deutschlands "TOP 50 Vermögensverwalter", so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Citywire habe unter Tausenden von deutschen Finanzhäusern die 50 unabhängigen Unternehmen mit eigener Vermögenverwaltung und den meisten Assets under Management ermittelt. Als Sponsor des Awards gratuliere Universal-Investment allen Siegern recht herzlich - ganz besonders ihren ausgezeichneten Fondspartnern: AURETAS family trust; Conservative Concept Portfolio Management; FERI; ficon Vermögensmanagement; FIDUKA Depotverwaltung; Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung; Hansen & Heinrich; HONESTAS Finanzmanagement; Reich, Doeker & Kollegen; Spiekermann & CO; von der Heydt & Co. (Ausgabe 2/2020) (02.11.2020/fc/n/s) ...

