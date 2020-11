Dublin (www.fondscheck.de) - Die chinesische Wirtschaft setzt ihre Erholung auch im dritten Quartal 2020 fort, so die Experten von Mediolanum International Funds Ltd.Nach Angaben des National Bureau of Statistics of China sei das BIP des Landes in den drei Monaten bis zum 30.09. im Jahresvergleich um 4,9 Prozent gewachsen, verglichen mit einem Wachstum von 3,2 Prozent im zweiten Quartal. "Nachdem das Rekordhoch bereits im Februar erreicht wurde, gab es in Festland-China in den vergangenen Monaten praktisch kaum Neuinfektionen mit Covid-19 und das Leben normalisiert sich in immer mehr Bereichen", sage Stefan Breintner, Deputy Fund Manager des GAMAX Funds Asia-Pacific (ISIN LU0039296719/ WKN 972194) von Mediolanum International Funds. "Stationäre Einzelhandelsumsätze erholen sich, Restaurants in größeren Städten sind oftmals wieder zu mehr als 90 Prozent ausgelastet und auch Großveranstaltungen wie Hochzeiten oder Messen finden wieder statt." Besonders die Binnennachfrage spiele eine entscheidende Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung, denn aufgrund des Verbotes von Auslandsreisen würden die Chinesen ihr Geld verstärkt innerhalb der eigenen Landesgrenzen ausgeben. Allerdings würden nicht alle Regionen von der steigenden Kauflaune profitieren. ...

