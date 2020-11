Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 2 novembre 2020) -IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») signale qu'un événement sismique est survenu à sa mine souterraine Westwood au Canada.

L'événement s'est produit vers 14 h 30 (heure de l'Est) le vendredi 30 octobre 2020. Tous les employés avaient été ramenés sains et saufs à la surface.

Nous avons communiqué avec les autorités gouvernementales compétentes. L'événement sismique fait l'objet d'une enquête pour déterminer la cause. Actuellement, les activités de la mine et de l'usine Westwood sont suspendues et un plan de reprise des activités est en cours d'évaluation. IAMGOLD apportera des précisions lors de la publication de ses états financiers du troisième trimestre après la fermeture des marchés le mercredi 4 novembre 2020.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Le 21 juillet 2020, la Société, de concert avec son partenaire en coentreprise, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, a annoncé la décision de procéder à la construction du projet Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

