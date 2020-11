DJ Media and Games Invest plc: meddelar den kommande lanseringen av Atlas Rogues som förväntas stödja fortsatt organisk tillväxt

Media and Games Invest meddelar den kommande lanseringen av Atlas Rogues som förväntas stödja fortsatt organisk tillväxt 02 November 2020 - Media and Games Invest (Frankfurt Stock Exchange: M8G), (Nasdaq First North Premier Growth Market: M8G) ('MGI' eller 'företaget'), meddelar 'Early access' inför den kommande lanseringen av Atlas Rogues. Atlas Rogues är ett buy-to-play PC-spel som kan spelas ensamt eller med upp till fyra personer samtidigt i co-op-läge. Storyn Tiden tickar för staden Atlas. Om 30 dagar kommer den sista reaktorn på planeten att explodera, tillsammans med allt annat. Endast spelaren/spelarna kan stoppa det men måste komma förbi 'Trust' för att stänga av reaktorn i tid och rädda världen. För att göra detta rekryterar spelaren ett lag på fyra 'Freelancers' för att tävla mot Trust. Spelaren är i en tidsslinga. Om han inte lyckas komma förbi Trust, börjar nivån om igen med nytt innehåll och nya utmaningar, varje försök är unikt. Spelare kan välja mellan olika karaktärer, alla med sina egna unika styrkor. Detta gör det möjligt att anpassa ett unikt team med fyra karaktärer till varje ny utmaning. För varje ny omgång kommer nya karaktärer, utrustning etc. att läggas till, så att spelare kan anpassa sitt lag ännu mer, men Trust kommer också att svara med slumpmässiga avancemang av sina trupper. Atlas Rogues är en internt utvecklad spin-off av MGI: s egen IP Atlas Reactor. Den kommer att finnas tillgänglig på MGI: s egen Platform Glyph samt på Steam och förväntas stödja MGIs organiska tillväxt från Q4'20 och framåt. Förvärv av nya användare till Atlas Rogues kommer att ske via MGIs affärsområde media. Om Media and Games Invest plc Media and Games Invest plc är ett digitalt spelföretag med huvudsaklig operativ närvaro i EMEA och Nordamerika. Företaget har en aktiv position i spel som stöds av affärsområdet media. MGI följer en strategi för att 'köpa, integrera, bygga och förbättra' genom organisk tillväxt och förvärv. MGI har framgångsrikt förvärvat över 30 företag och tillgångar under de senaste sex åren. Bolagets aktier är noterade i Scale segment på Frankfurtsbörsen samt Nasdaq First North Premier i Stockholm. Bolagets dotterbolag gamigo AG har en obligation noterad på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, vänligen kontakta: Remco Westermann VD och koncernchef +49 40 411 885206 Sören Barz IR chef, Tyskland +49170376 9571 soeren.barz@mgi.group info@mgi.group www.mgi.group 1144712 2020-11-02

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2020 07:31 ET (12:31 GMT)