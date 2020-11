In Deutschland bereiten sich momentan viele auf den nächsten Lockdown vor. So auch der Mobilitäts-Anbieter Lime, der bei den Kunden für einen Monat mit einem extra Angebot punkten will. Für die Zeit des Teil-Lockdowns in der ganzen Bundesrepublik hat sich der Mikromobilitäts-Anbieter Lime etwas Besonderes überlegt. Nur für die Zeit des Lockdowns wird es ein neues Flatrate-Angebot für Fahrten mit den E-Scootern des Unternehmens geben. Auch die E-Bikes von Lime sind in diesem Angebot enthalten. Kunden, die sich dazu entscheiden, das Angebot abzuschließen, haben 30 Tage lang einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...