Black Tusk Resources (CSE: TUSK, OTC: BTKRF, FRA: 0NB) kündigt an, zwei seiner insgesamt fünf Explorationslizenzen in Val d'Or, Quebec, noch in diesem Winter durch Bohrungen zu testen. Black Tusk gehören fünf Mineralgrundstücke in Quebec. Drei dieser Grundstücke befinden sich unmittelbar nördlich von Val d'Or. (McKenzie East, PG Highway und MoGold) Die anderen Grundstücke sind das nördlich von La Sarre gelegene Golden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...