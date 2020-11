DJ Olympus Corporation: Olympus annonce l'acquisition de FH ORTHO, société internationale d'orthopédie en France

Olympus Corporation / Key word(s): Miscellaneous Olympus Corporation: Olympus annonce l'acquisition de FH ORTHO, société internationale d'orthopédie en France 02-Nov-2020 / 14:30 CET/CEST Olympus annonce l'acquisition de FH ORTHO, société internationale d'orthopédie en France ??largir son domaine de chirurgie mini-invasive en renforçant l'activité orthopédique Tokyo, Japon & Hambourg, Allemagne--(Newsfile Corp. - 2 novembre 2020) - Olympus Corporation (Director, Representative Executive Officer, President et CEO: Yasuo Takeuchi) a annoncé aujourd'hui avoir acquis FH ORTHO SAS, une société internationale de produits orthopédiques dont le siège est à Heimsbrunn, en France, à la suite de la conclusion d'un accord définitif que les deux sociétés avaient initié à l'été 2020. Cette acquisition souligne l'engagement d'Olympus de se développer dans le domaine en pleine croissance de la chirurgie orthopédique mini-invasive (MIS) à la fois de manière organique et inorganique. L'objectif global est de développer des solutions innovantes qui améliorent les résultats cliniques, réduisent globalement les coûts et améliorent la qualité de vie des patients. En acquérant FH ORTHO, Olympus s'appuiera sur son portefeuille de solutions innovantes et axées sur le patient actuellement utilisées dans les procédures MIS pour la réparation des ligaments du genou, la chirurgie du pied et de la cheville, de l'épaule et des traumatismes. Olympus est déjà actif dans le domaine de l'orthopédie au Japon, où la joint-venture Olympus- Terumo Biomaterials Corp. distribue des produits tels que des substituts osseux et des plaques et vis pour ostéotomie tibiale élevée (HTO). Olympus a également développé le dispositif en chirurgie arthroscopique avec des technologies à ultrasons pour permettre une coupe plus précise et plus sûre des tissus osseux. Cette acquisition de FH Ortho renforcera les canaux de vente du groupe Olympus en lui permettant d'étendre la distribution des produits orthopédiques d'Olympus via les canaux de distribution existants de FH ORTHO, ainsi que de vendre certains des produits clés de FH ORTHO au Japon. En élargissant son réseau de distribution, Olympus renforcera sa position de leader mondial des technologies médicales tout en continuant d'innover et de créer des solutions dans les différents domaines de la chirurgie mini-invasive. « Nous sommes heureux d'intégrer le portefeuille de produits, le marché potentiel et les personnes talentueuses de FH ORTHO à notre activité d'orthopédie », a déclaré Toshihiko Okubo, Senior Vice President, New Business Development Global chez Olympus. «En combinant l'expertise de FH ORTHO et son excellente présence commerciale avec nos produits et solutions pour la chirurgie orthopédique mini-invasive, les bénéfices de notre offre produits pour les patients et les professionnels de santé en seront encore améliorés à travers le monde.» Jean-Marc Idier, PDG de FH ORTHO, a déclaré: " L'équipe FH ORTHO accueille très positivement l'arrivée d'Olympus comme une reconnaissance des efforts constants et des réalisations passées, tout en nous offrant de nouveaux moyens pour accélérer la prochaine phase de notre expansion internationale. " A propos de FH ORTHO FH ORTHO développe et fabrique des appareils et instruments orthopédiques pour les chirurgiens du monde entier. Fondée à Mulhouse, France en 1964, FH ORTHO est représentée dans plus de 37 pays, avec des produits axés sur la reconstruction articulaire, la réparation ligamentaire, les produits biologiques, la chirurgie du pied et de la cheville et la chirurgie traumatologique. La R&D et l'usine sont basées à Quimper, France. Soutenue par 55 ans d'innovation avant-gardiste dans les appareils, les techniques et la livraison de produits, la société est aujourd'hui positionnée pour une expansion rapide à l'échelle mondiale. Avec un engagement inlassable en faveur de l'innovation, de la recherche et de la collaboration, FH ORTHO continue d'apporter de nouvelles idées et techniques pour faire progresser le front de l'orthopédie dans le monde. Les produits FH ORTHO sont développés et mis au point par des chirurgiens experts qui figurent parmi les leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs. Prisés pour leur design élégant et se distinguant par leur sophistication clinique et leur flexibilité, les produits FH ORTHO aident les chirurgiens à offrir des résultats optimaux pour les patients avec des dispositifs, des systèmes et des outils qui simplifient la gestion des patients pour le chirurgien, tout cela pour un coût global qui profite à l'ensemble du parcours de soin du patient. A propos d' Olympus Medical Systems L'activité médicale d'Olympus utilise des capacités d'innovation en matière de technologie médicale, d'intervention thérapeutique et de fabrication de précision pour aider les professionnels de santé à proposer des procédures diagnostiques, thérapeutiques et mini-invasives afin d'améliorer les résultats cliniques, de réduire les coûts globaux et d'améliorer la qualité de vie des patients. Le portefeuille de produit médicaux d'Olympus comprend des endoscopes, des laparoscopes et des systèmes d'imagerie vidéo, ainsi que des dispositifs d'électro-chrirugie, des solutions d'intégration de systèmes et de services ainsi qu'une large gamme d'instruments d'endothérapie pour les applications endoscopiques et thérapeutiques. Pour plus d'informations, visitez www.olympus-global.com [1]. Europe, Moyen-Orient et Afrique Matthias Gengenbach +49 15142369420 matthias.gengenbach@olympus-europa.com Japon Yuka Horimoto +81-90-2490-1071 yuka.horimoto@olympus.com Dissemination of a Financial Wire News, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1144745 02-Nov-2020 CET/CEST 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1c59763365e56574c83e24bd4e9be007&application_id=1144745&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2020 08:30 ET (13:30 GMT)