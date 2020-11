Volvo Cars hat in Shanghai ein neues Labor für Elektromotoren eröffnet. Aktuell arbeitet der Hersteller bereits im schwedischen Göteborg an der Eigenentwicklung von Elektromotoren und betreibt darüber hinaus in Schweden und China Labore für die Batterieentwicklung. Das neue Labor in Shanghai hat kürzlich seine Arbeit aufgenommen und konzentriert sich vornehmlich auf die Motorenentwicklung für vollelektrische ...

