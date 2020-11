DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. November (vorläufige Fassung)

=== *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 06:55 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Essen *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Mannheim 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q, Paris 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q, Charenton-le-Pont 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 3Q, Heerlen *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Investoren-Telefonkonferenz), Leverkusen *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q, Metzingen 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 3Q, Aßlar 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis, London *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: -0,5% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vj 09:00 DE/Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), Vorstellung einer Studie zur (grünen) Wasserstoffproduktion in Deutschland, Berlin *** 09:10 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei der digitalen Handelsblatt-Jahrestagung "Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht" 10:00 DE/Osram Licht AG, ao HV (online) 11:00 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Mauderer, Rede (virtuell) beim ZIA Finance Day 11:00 DE/Konrad-Adenauer-Stiftung, Zoom-Konferenz zum Thema: "Soziale Marktwirtschaft ökologisch erneuern", Keynote von RWI-Präsident Schmidt 11:30 DE/Junge-Union-Vorsitzender Kuban, PK zur Mitgliederbefragung zum CDU-Parteivorsitz, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 500 Mio EUR 13:00 DE/Bundesverwaltungsgericht, Urteil zum Fehmarnbelttunnel, Leipzig 13:30 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der virtuellen Konferenz zur Besseren Rechtsetzung *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe (per Videokonferenz) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede anlässlich der "Spiegel"-Klimakonferenz (per Livestream) *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/Wahlen in den USA - Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2020 08:50 ET (13:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.