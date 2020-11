Es wird ernst: Morgen steigt in den USA die Wahl zum neuen oder alten US-Präsidenten. Trump oder Biden? Die Amerikaner haben die Wahl. In den Umfragen liegt Biden klar vorne - doch auch Clinton führte vor vier Jahren noch Tage vor der Wahl deutlich. Die Ergebnisse dürften am Mittwoch vorliegen - oder es dauert sogar länger, gesetzt den Fall, es wird ein enger Wahlausgang. Doch eines scheint sicher: Die Volatilität an den Finanzmärkten dürfte in dieser Woche noch deutlich steigen.Erinnerungen an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...