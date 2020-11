Nach den Abgaben vom Wochenschluss geht es am Montag für die Kurse an der Wall Street zunächst nach oben.Bei 26.691,28 Punkten ist der Dow Jones um 0,72 Prozent höher in die neue Handelswoche gestartet.Allerdings dürfte das Aufwärtspotenzial vor dem Ergebnis der US-Wahl in dieser Woche begrenzt sein, denn es gibt eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren. Lediglich ein eindeutiges Wahlergebnis dürfte für Erleichterung sorgen - sofern US-Präsident Donald Trump dieses auch anerkennt. ...

