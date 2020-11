Die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen der US-Präsidentschaftswahl. Wer macht das Rennen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch? Wobei wohl sogar erst am Donnerstag nach der vollständigen Auswertung der Briefwahl wirklich und endgültig feststehen sollte, wer in den kommenden vier Jahren die Geschicke Amerikas leiten wird. Oder geht der Unterlegene am Ende sogar gerichtlich gegen den Wahlausgang vor? Alles ist möglich. Sie sollten in diesen Tagen aber einfach kühlen Kopf bewahren und die Chancen ...

