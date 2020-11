Wien (www.fondscheck.de) - Per Anfang November dieses Jahres übernimmt Gabriela Tinti die Position als "Head of Desk Equities Österreich" bei der Erste Asset Management, so die Experten von "FONDS professionell".Die 51-Jährige folge in dieser Funktion auf Peter Szopo, der seit 2015 Head of Desk gewesen sei und das Unternehmen in einer Consultant-Rolle weiterhin unterstützen werde. Darüber informiere die Fondsgesellschaft per Aussendung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...