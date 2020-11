DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen halten Gewinne - Ocado sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren auch am Montagnachmittag sehr fest. Die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes sind überwiegend gut ausgefallen und haben den jüngsten Erholungstrend bestätigt. Italien lag im Oktober in der Erstlesung mit 53,8 im erwarteten Rahmen. Spanien wurde überraschend auf 52,5 hoch revidiert nach 51,0 in der ersten Veröffentlichung. Deutschland war mit 58,2 ebenfalls einen Tick über der Erstveröffentlichung und der Prognose. Auch aus China kamen freundliche Daten.

Wie lange die positiven Wirtschaftsdaten aber anhalten angesichts neuer Lockdowns, steht auf einem anderen Blatt. "Davon darf man sich aber nicht täuschen lassen", warnt ein Händler mit Blick auf die steigenden Kurse. Diese würden von Algo-Tradern gemacht. "Wir befinden uns zwei Tage vor dem vielleicht entscheidenden Event des Jahres", heißt es angesichts der US-Wahl am Dienstag. Institutionelle Anleger hielten sich im Vorfeld zurück. Der DAX gewinnt 2,2 Prozent auf 11.805 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 2,2 Prozent auf 3.024 Punkte nach oben.

Daneben steht auch weiterhin die Berichtssaison im Blick. Zur Halbzeit zeichnet sich deutlich ab, dass sich die Unternehmen in den USA und in Europa wesentlich schneller von der Coronavirus-Krise erholen als erwartet. Statt des befürchteten Gewinneinbruchs in Höhe von 18 Prozent in den USA und knapp 40 Prozent in Europa beträgt der berichtete Gewinnrückgang im dritten Quartal nur fünf Prozent beziehungsweise 16 Prozent.

Mehrheit der Unternehmen übertrifft Prognosen

Zudem übertrafen knapp 90 Prozent beziehungsweise 75 Prozent der Unternehmen die Analystenprognosen. Mit einem Ende des US-Wahlkampfs und rückläufigen Corona-Infektionszahlen dürften auch die Märkte die Zahlen honorieren, erwartet Dirk Steffen, Kapitalmarktstratege der Deutschen Bank.

Für Nexi geht es an der Mailänder Börse um 2,3 Prozent nach unten. Das Unternehmen verhandelt über eine Fusion mit Nets. Diese soll über einen reinen Aktientausch finanziert werden. Nach Einschätzung der Citigroup macht der Deal strategisch Sinn, allerdings sehen dir Analysten erhebliche Risiken bei der Ausführung. Nicht nur sei Nexi derzeit mit der Integration von Sia beschäftigt, die Citigroup sieht auch nicht unerhebliche Risiken wegen der unterschiedlichen Unternehmenskulturen.

Für Siemens Healthineers geht es nach Zahlen 0,3 Prozent nach oben. Jenoptik ziehen um 1,5 Prozent an, nachdem der Finanzchef des Unternehmens in einem Zeitungsinterview angedeutet hat, dass Jenoptik auf Einkaufstour gehen könnte.

Merck KGaA steigen um 2,7 Prozent auf 130,60 Euro. Morgan Stanley hatte am Freitag das Kursziel auf 137 Euro erhöht. Daneben gewinnen Deutsche Wohnen 1,3 und Vonovia 1,4 Prozent. Jefferies hat die Aktien der Immobilienbranche herausgestellt.

Nach dem plötzlichen Tod von CEO und Unternehmensgründer Andreas Schneider-Neureither fallen SNP um 8,4 Prozent. Wie das Unternehmen mitteilte, starb Schneider-Neureither in der Nacht auf den 2. November 2020 "plötzlich und unerwartet" im Alter von 56 Jahren.

Vom Aufstieg in den SDAX profitieren Cropenergies mit einem Plus von 3,8 Prozent. Die Aktien ersetzen jene von Rocket Internet, die auf eigenen Wunsch am Berichtstag vom Börsenzettel gestrichen werden.

Ocado hebt den Ausblick an

Nach der Anhebung des Ausblicks geht es für Ocado Group an der Londoner Börse um 8,3 Prozent nach oben. Der Online-Einzelhändler rechnet nun für das laufende Geschäftsjahr mit einem EBITDA von mehr als 60 Millionen Pfund nach bislang mehr als 40 Millionen Pfund. Auch andere Unternehmensaktien mit Online-Geschäftstätigkeiten sind gefragt: Zalando gewinnen 3,5 Prozent, Shop Apotheke 4,2 Prozent oder Zooplus 3,6 Prozent.

Ryanair gewinnen 2,5 Prozent. Die Analysten von Davy gehen weiterhin davon aus, dass Ryanair der strukturelle Gewinner auf der Kurzstrecke in Europa sein wird. Die Billigfluggesellschaft verfüge nach der Kapitalerhöhung über 4,5 Milliarden Euro an Barmitteln. Die Kostenbasis, Treibstoff ausgeklammert, verringere sich.

Air France-KLM steigen um 5,6 Prozent. Hier stützen Berichte, dass die Piloten der KLM doch verhandlungsbereit seien. Nur durch Lohnverzicht wäre es der angeschlagenen Airline möglich, Milliarden an Staatshilfen und Bürgschaften durch die niederländische Regierung zu erhalten.

=== Euro-Stoxx-50 3.024,14 2,23 65,93 -19,25 Stoxx-50 2.754,38 1,99 53,76 -19,06 DAX 11.805,45 2,15 248,97 -10,90 MDAX 26.122,87 1,56 401,87 -7,73 TecDAX 2.855,63 1,50 42,25 -5,28 SDAX 11.836,61 1,86 215,86 -5,40 FTSE 5.646,05 1,23 68,78 -26,05 CAC 4.695,68 2,21 101,44 -21,45 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,63 -0,01 -0,87 US-Zehnjahresrendite 0,84 -0,04 -1,84 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1632 -0,11% 1,1640 1,1649 +3,7% EUR/JPY 121,89 +0,06% 121,94 121,84 -0,0% EUR/CHF 1,0695 +0,18% 1,0676 1,0677 -1,5% EUR/GBP 0,9009 +0,06% 0,9020 0,8994 +6,5% USD/JPY 104,79 +0,17% 104,76 104,58 -3,7% GBP/USD 1,2911 -0,17% 1,2905 1,2954 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,6903 -0,08% 6,6962 6,6923 -4,0% Bitcoin BTC/USD 13.487,50 -1,52% 13.755,25 13.518,26 +87,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 35,95 35,79 +0,4% 0,16 -36,3% Brent/ICE 37,85 37,94 -0,2% -0,09 -38,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.889,35 1.878,99 +0,6% +10,36 +24,5% Silber (Spot) 23,87 23,63 +1,1% +0,25 +33,8% Platin (Spot) 858,00 847,45 +1,2% +10,55 -11,1% Kupfer-Future 3,07 3,05 +0,6% +0,02 +8,5% ===

