Linz (ots) - Der Vorabverkauf von Leistungen über Gutscheine gewinnt durch den Lockdown nochmals enorm an Bedeutung und kann gezielt für die Generierung von Umsatz & Nachfrage "online" genutzt werden!INCERT eTourismus, Marktführer für digitales Schenken, Erleben und Belohnen, hat bereits im ersten Lockdown viele Betriebe im deutschsprachigen Raum mit seinen Gutschein- & Ticketsystemen schnell und unkompliziert unterstützen können. Damit wurde die Digitalisierung des Direktvertriebs über die eigenen Websites stark vorangetrieben."Zu diesem Zeitpunkt haben viele Betriebe erst gemerkt, welche großen Vorteile ein digitales Gutscheinsystem bietet", erzählt Günther Praher, CEO von INCERT, der auch gleich die positiven Effekte eines automatisierten Gutscheinverkaufs nochmals kurz zusammenfasst:- der Gutscheinumsatz sorgt für sofortige Liquidität am eigenen Konto- Gutscheine binden Käufer an den Betrieb und sichern die zukünftige Nachfrage- nicht eingelöste Gutscheine bleiben als Ertrag am eigenen Konto- spätere Gutscheineinlösungen bieten einen weiteren Wertschöpfungshebel vor Ort Während des zweiten Lockdowns im November wird die digitale Verkaufs-Initiative von INCERT "Jetzt loslegen!" weitergeführt. Ziel ist es, Betriebe beim eigenen, direkten Online-Gutscheinverkauf mit fertigen Tools und Lösungen kurzfristig zur Seite zu stehen. Unternehmen können sich einfach und unkompliziert auf www.incert.at/gutscheinsystem (http://www.incert.at/gutscheinsystem) unter dem Button "Jetzt loslegen!" melden und kostenfrei beraten lassen.Jetzt loslegen und den zweiten Lockdown bestmöglich nutzenGutscheinsystem "Express" für WeihnachtenBis zum 23.12.2020 wird allen Interessenten der "Express"-Gutscheinshop als Special-Deal eingerichtet. Mieten statt kaufen lautet die Devise. Dadurch können Betriebe noch rechtzeitig vor Weihnachten mit dem eigenen Gutscheinverkauf starten und wertvolle Umsätze generieren.Einfach. Kostengünstig. Schnell.- Freischaltung genügt und Sie können mit der Befüllung beginnen- Einfache Anlage von Wert-, Paket- und Leistungsgutscheinen- Fertiger Gutscheinshop anpassbar mit eigenen Farben, Bilder & Logo- Personalisierung der Gutscheine mit eigenem Foto & Text- Dynamische Filterung von Kategorien & Themen- Abwicklung mit vorinstallierten Payments, "print@home" und Postversand- Marketingtools wie Schaufensterfunktion, Limitierung und Rabattaktionen Details zum Gutscheinsystem "Express" von incert (https://www.incert.at/gutscheinsystem/express/)https://www.incert.at/gutscheinsystem/ Jetzt informieren (https://www.incert.at/anfrage/)Pressekontakt:INCERT eTourismus GmbH & Co KGLeonfeldnerstrasse 328, A-4040 LinzTel: +43 (0) 732 890018beratung@incert.atwww.incert.atOriginal-Content von: INCERT eTourismus GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128189/4751694