Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Idee des Momentum-Investments, also jene Titel zu kaufen, die in der Vergangenheit verglichen mit anderen besser abgeschnitten haben, ist vermutlich schon sehr alt, so die Absolut Research GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...