Der S&P-500-Index startete mit Kursgewinnen in die neue Woche - Alle wichtigen Sektoren des S&P 500 handeln in grün. - Der Schwerpunkt verlagert sich auf die PMI-Daten und US-Wahlumfragen. - Nachdem sie in der vergangenen Woche schwere Verluste erlitten hatten, eröffneten die wichtigsten Indizes der Wall Street am Montag deutlich höher, da sich ...

