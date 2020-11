Das Sommergeschäft fiel in der Airline-Branche 2020 aus. Coronabedingt standen viele Reisebeschränkungen auf der Agenda und beeinträchtigen die Bilanzen, so auch die des Billigfliegers Ryanair. Seit Jahrzehnten gab es daher in der Sommerzeit nun ein Minus zu verkünden. Im Vorjahreszeitraum erzielte Ryanair im ersten Halbjahr noch einen Gewinn in Höhe ...

