Apple hat für den 10. November 2020 sein wohl letztes Event des Jahres angekündigt. Im Zuge der Veranstaltung unter dem Motto "One more thing" dürfte es die im Juni versprochenen Apple-Silicon-Macs mit ARM-Prozessor geben. Nach neuen Apple Watches, iPads und den neuen iPhone-12-Modellen hält Apple am 10 November das wohl letzte Event des Jahres 2020 ab. Neben neuen Macbooks mit den hauseigenen Apple-Silicon-Prozessoren könnte der Hersteller außerdem sein lange erwartetes Tracking-Gadget Airtags enthüllen. "One more Thing": Apple-Event im Zeichen der Arm-Macs? Mit "One More thing" kündigte einst Apple-Chef Steve ...

Den vollständigen Artikel lesen ...