Der USD/JPY riskiert eine Bewegung unter das Niveau von 104,00, solange er in den nächsten Wochen nicht über 105,00 steigt, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Der USD schloss am vergangenen Freitag wenig verändert bei 104,64 (+0,03%). Während sich der zugrunde liegende Ton etwas gefestigt hat, wird jeder Fortschritt ...

